Осенний призыв в Липецкой области проходит по графику. Накануне торжественная отправка призывников в ряды вооружённых сил Российской Федерации состоялась в Липецке на площади Героев. Здесь собрались родители, почетные гости, юнармейцы и школьники. Новобранцы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны воинов, возложили цветы к Вечному огню. Сегодня торжественные проводы на сборном пункте на улице Алмазной в Липецке.

Призывники из Липецкой области служат в войсках Западного военного округа. Всего этой осенью ряды вооруженных сил РФ пополнят более тысячи липчан.

Губернатор региона Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал, что новобранцы и их семьи должны быть хорошо проинформированы о месте прохождения службы и о том, что срочников не направят в зону СВО. «Призыв в армию никак не связан с проведением специальной военной операции. Это плановый процесс, который проводится регулярно. От нас зависит, насколько хорошо это будут знать призывники и их семьи, поэтому разъяснительную работу нужно продолжать и держать это на постоянном контроле», – сказал Игорь Артамонов.