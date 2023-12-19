Три девятнадцатиэтажных дома на 152 квартиры каждый введены в эксплуатацию в микрорайоне «Взлетный» Липецка в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В ближайшее время здесь справят новоселье 456 семей. Фактически сдача домов означает, что программа переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, в Липецке завершена досрочно.

Дома полностью готовы принимать жильцов. Внутренняя отделка помещений завершена, сантехника, электричество, все инженерные сети подведены. Территория около домов благоустроена: есть детские и спортивные игровые площадки, малые архитектурные формы, лавочки и урны, светильники для наружного освещения территории. Для маломобильных групп населения предусмотрены условия безопасного и удобного передвижения к входам в здания.

«Это важное событие не только для тех, кто получит новое современное жилье, но и для всего города, который доказал, что исполняет свои обязательства перед жителями, причем досрочно», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.