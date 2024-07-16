Более сотни занятий и встреч провели в Центрах общения старшего поколения Отделения Социального фонда России по Липецкой области с начала 2024 года. Их посетили свыше тысячи человек. Это ликбезы по пенсионной грамотности, творческие мастер-классы и путешествия в новые места, а также встречи со специалистами по пенсионным вопросам, психологами и юристами. Около 400 человек освоили компьютерные курсы и получили навыки работы на компьютере, научились пользоваться порталом госуслуг и другими полезными сервисами и поисковиками. Многие стали активными пользователями смартфонов и социальных сетей.

Сегодня при Отделении СФР по Липецкой области работают три Центра общения старшего поколения: в Ельце, Данкове и Лебедяни. В Ельце посетители Центра организовали свою театральную студию «Серебряная кулиса». Пенсионеры ставят военно-патриотические спектакли, кукольные представления по мотивам русских народных сказок, выступают в детских садах, на городских мероприятиях, в парках и домах культуры. В Лебедяни пенсионеры за последний месяц совершили три небольших путешествия – в село Волчье Добровского округа на Троицу, в усадьбы Коломенское и Остафьево Московской области. В Данкове делают упор на получение новых знаний. Еженедельно здесь проходят встречи со специалистами по различным вопросам. К примеру, в июне пенсионеры узнали о правилах «чернобыльских выплат».

Найти занятие по душе в Центрах общения старшего поколения могут все желающие. Посетителей ждут с понедельника по пятницу по адресам: Данков, ул. К. Маркса, 9, 8(47465) 6-62-32, Лебедянь, ул. Шахрая, 63, 8(47466) 5-55-43, Елец, ул. Костенко, 42, 8(47467) 2-50-83. С планом мероприятий в Центрах можно ознакомиться на сайте Отделения СФР по Липецкой области.

«Центры общения помогают людям старшего возраста открыть дополнительные возможности для самореализации и скрашивают их досуг интересными событиями. Это важная работа. И хорошо, что СФР ей занимается в дополнение к своим основным обязанностям, проявляя социальную ответственность», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.