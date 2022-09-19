Фестиваль Всероссийского дня бега «Кросс нации» объединил более тысячи атлетов Липецкой области. Он прошел во всех 20 муниципальных районах и городских округах региона. Центральное событие состоялось в Липецке на Зелёном острове. Участники могли выбрать разные дистанции: 1, 4, 6, 8 и 12 км в соответствии со своей возрастной категорией. По результатам каждого забега победителей ждали заслуженные награды. Имена победителей и призеров опубликованы на сайте управления физкультуры и спорта Липецкой области.

«В Липецкой области развивается спорт. Массовые забеги вдохновляют людей на активность. Липчане готовятся, регулярно выходят на пробежки, и благодаря этому бег становится для них любимой привычкой. Будем и дальше поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийский день бега «Кросс нации» – самое массовое и масштабное спортивное событие в России. Его основной целью является пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой и спортом россиян, и, прежде всего, молодежи, а также вовлечение всех жителей большой и многонациональной страны в один общий яркий праздник. Ежегодный праздник активного и здорового образа жизни проводится в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».