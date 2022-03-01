Региональный этап всероссийской олимпиады школьников завершился в Липецкой области, сообщает региональное управление образования и науки. Он стартовал 11 января с олимпиады по французскому, а завершился 25 февраля соревновательным туром по итальянскому, испанскому и китайскому языкам. В этом году в интеллектуальном состязании приняли участие 1042 старшеклассника, прошедших муниципальный этап олимпиады и набравших необходимое количество баллов для прохождения на региональный этап, а также победители и призеры регионального этапа 2020/21 учебного года. Свои знания школьники продемонстрировали по 24 общеобразовательным предметам. Наибольшей популярностью у юных липчан пользовались информатика и физика. Интеллектуальное соревнование традиционно проходило на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия».

«Областная власть делает всё, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

«Задания регионального этапа едины для всех российских школьников. Олимпиада для юных липчан — это отличная возможность продемонстрировать не только школьные знания, но и выйти за пределы образовательной программы»,-отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

В заключительном этапе ВсОШ примут участие победители и призёры регионального этапа олимпиады 2021/22 учебного года, набравшие необходимое количество баллов. Их имена станут известны 5 марта. С результатами можно ознакомиться на сайте. Награждение победителей и призёров регионального этапа олимпиады состоится 14 марта в Липецком государственном техническом университете.