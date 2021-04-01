Муниципалитеты Липецкой области присоединились к Всероссийской акции «На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями». В ней приняли участие более тысячи родителей липецких выпускников, а также главы муниципальных районов, начальники районных отделов образования, депутаты, журналисты, спортсмены, известные общественники. Вместе с родителями выпускников всю процедуру сдачи ЕГЭ прошел и Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран.

«Испытание, которое вместе с родителями прошли представители общественности, с одной стороны, показывает готовность системы образования к проведению ЕГЭ, а с другой – насколько сегодня взрослые готовы сделать все, чтобы для детей эта ситуация была как можно менее дискомфортна», – отметил детский омбудсмен.

В Липецкой области акция стартовала 23 марта в Добринском районе. Эстафету приняли Липецк, Елец, Чаплыгин, Волово, Долгоруково и Хлевное. Остальные муниципалитеты подключились к “Дню сдачи ЕГЭ родителями” в течение недели.

В ходе мероприятия родители прошли процедуру допуска в экзаменационные аудитории, прослушали подробный инструктаж, познакомились с формой заполнения бланков и выполнили экзаменационную работу по русскому языку. На нее организаторы отвели не более одного часа. Участники акции выполнили два тестовых задания по тексту и написали сочинение.

«Я считаю, что такие мероприятия просто необходимы. Понять то, что чувствует ребенок, что он может испытать во время экзамена- это очень важно, чтобы поддержать и помочь ему. Какое-то определенное волнение мы тоже испытывали, хотя работа несложная», – рассказала мама выпускницы школы №12 города Ельца Ольга Ролдугина.

Всероссийская акция «На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» уже стала традиционной. В Липецкой области она проводится пятый год подряд по инициативе Рособрнадзора.

«Цель акции– познакомить родителей с процедурой проведения ЕГЭ и заданиями, чтобы они могли сориентировать своих детей и помочь им настроиться на успешную сдачу госэкзаменов. Уверен, что после участия в этой акции вопросов у липчан не остается», – подчеркнул директор Центра мониторинга и оценки качества образования Липецкой области Сергей Жданов.

В этом году ЕГЭ в Липецкой области сдают более 5 тысяч выпускников. В соответствии с проектом расписания, основной период начнется 31 мая и завершится 2 июля; дополнительный –12 -17 июля. Телефоны региональной «горячей линии» ЕГЭ-2021 по вопросам организации и проведения 8 (4742) 32-94-16; 34-75-09.