Более тысячи семей получили помощь из резервного фонда администрации Липецкой области

Липчане получили помощь из резервного фонда региона на сумму более 14 миллионов рублей. Пособия в размере минимального размера оплаты труда в период пандемии коронавируса были выплачены 1028 семьям с детьми. Об этом сегодня сообщила начальник регионального управления социальной защиты населения Ольга Белоглазова в ходе заседания оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Продолжается выплата ежемесячного детского пособия на детей от 3 до 7 лет. В органы социальной защиты населения поступило почти 34 тысячи заявлений на получение данной материальной помощи. Пособие получают 14 679 детей. Сумма выплат на сегодняшний день составляет 411 миллионов рублей. Больше 12 тысяч заявителей после обработки данных получили отказ. Основная причина – превышение среднедушевого дохода и недостоверные сведения, указанные в заявлении. Около 30% заявлений находятся в стадии проверки.

Оказание социальной поддержки населению находится под постоянным контролем главы региона. На сегодняшнем заседании оперштаба Игорь Артамонов ещё раз подчеркнул, что областная власть в своей работе опирается на нужды людей.

«Семейной политикой и улучшением качества жизни людей должна заниматься власть всех уровней, – отметил Игорь Артамонов. – Наша задача – поддержать семьи, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне».