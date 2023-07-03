Молодые врачи в скором времени приступят к работе в больницах и поликлиниках Липецкой области. 26 специалистов-целевиков из нашего региона получили дипломы в Рязанском медицинском государственном университете. Отличников поздравил начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков.

Сейчас в рязанском меде учатся почти 200 студентов, которые заключили договор о целевом обучении. Это значит, что все они также будут работать в здравоохранении нашего региона не менее пяти лет. В этом году по «Губернаторскому набору» в РязГМУ дополнительно зачислят 40 будущих педиатров.

«Решение кадрового вопроса в медицине сегодня – одно из направлений, которому мы уделяем особо пристальное внимание. Меры поддержки, которые сейчас действуют в регионе, во многом помогают планомерно его решить. «Губернаторский набор» – это наш новый проект, который заработает в этом году и привлечет в регион еще больше молодых врачей», – сказал губернатор Игорь Артамонов.

В медицинские колледжи региона в Липецке и Ельце на бюджетные места в этом году смогут поступить 535 человек. Важно, что теперь на специальность «Лечебное дело» принимают и выпускников после девятого класса.