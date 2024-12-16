Новый врач работает в БСМП №1 Липецка. Алина Черкасова — акушер-гинеколог, образование девушка получила благодаря целевому направлению от больницы.

Алина Черкасова родилась в Грязях. После учёбы в Липецком медицинском колледже по специальности «сестринское дело» по целевому договору поступила в Курский медицинский университет, затем окончила ординатуру на базе больницы скорой медпомощи в Липецке. В статусе врача Алина Павловна работает с октября 2024 года.

«Целевой набор студентов в медицинские вузы позволяет медицинским учреждениям влиять на подготовку специалистов, которых им не хватает. Так молодые врачи сразу получают практический опыт работы в тех учреждениях, где им предстоит трудиться после окончания учебы», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.