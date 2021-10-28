Учреждения помощи семье и детям сферы социальной защиты будут объединены в единую структуру – центр помощи семье и детям «Большая Медведица». Он начнёт работу с января 2022 года. Центр будет разрабатывать методологию работы с семьями в трудной жизненной ситуации, взаимодействовать с органами опеки, проводить централизованные закупки для обеспечения деятельности филиальной сети.

«Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей, – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. — Меры поддержки семей с детьми в Липецкой области реализуются в полном объёме. Региональная власть стремится помочь каждой семье».

«Большая медведица» разместится в здании Кризисного центра помощи женщинам и детям в Липецке по ул. Ибаррури, 1а. Действующие учреждения помощи семье и детям – среди них Задонский, Данковский, Елецкий, Краснинский социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, Воловский и Долгоруковский центр социальной помощи семье и детям, а также Кризисный центр – будут присоединены к «Большой медведице» как филиалы. Они будут работать по тем же адресам, что и сейчас.

«Реорганизация позволит сделать помощь семьям более эффективной. Сейчас в каждом учреждении работают свои программы. Это неплохо. Но выработка единой методики сопровождения семей в трудной жизненной ситуации, чёткого алгоритма оказания помощи поможет специалистам на местах принимать более квалифицированные решения», – отмечает начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.

При этом сохранятся лучшие практики работы, например, семейные воспитательные группы, действующие сейчас при Задонском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Надежда». Кроме этого, централизованное материальное обеспечение работы филиалов также позволит их специалистам филиалов сконцентрироваться именно на оказании квалифицированной помощи семьям и детям при самых разных жизненных ситуациях, создании адаптивных условий для формирования комфортной и безопасной среды для ребенка в учреждении и в семье.