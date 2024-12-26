40 человек посетили ОЭЗ «Липецк» с экскурсией. Гости оказались внутри индустриальной площадки, проехали по маршруту, на котором расположено около 30 действующих заводов, познакомились с их историей и спецификой производств. В том числе, с заводом опалубки «Реформа».

Посетителям показали процесс производства стальной рамной опалубки, которую используют для создания вертикальных монолитных конструкций из бетона и железобетона — стен, колонн, шахт — в жилищном и коммерческом строительстве. Все процессы на предприятии на 70% локализованы, составляющие для продукции исключительно российские.

В 2024 году в рамках промышленного туризма 14 предприятий ОЭЗ «Липецк» приняли около 3 тысяч посетителей. Почти 2 тысячи из них составили школьники и студенты. Было проведено 115 экскурсий. В следующем году организаторы готовят для гостей обновление и расширение туристических маршрутов.

«ОЭЗ «Липецк» лидирует во многих рейтингах страны, здесь высокий уровень корпоративной культуры и зарплат. Это хорошая возможность побывать на предприятиях, увидеть, как организованы рабочие пространства. Школьники и студенты могут задуматься о будущей профессии и пообщаться с будущими работодателями», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.