Больше 1,3 тонны вторсырья для переработки сдали липчане в рамках экологической акции «Зелёный автобус». Она прошла в областном центре 22 сентября. За 4,5 часа экобас сделал в Липецке 39 остановок, проехав по маршруту от проспекта Мира до улицы Ангарской.

Активисты «Зелёного автобуса» принимали вещи четырёх фракций. Собрали 500 кг техники, 400 кг текстиля, 300 кг макулатуры и больше 100 кг пластика — в два раза больше, чем за предыдущий рейс. В августе липчане сдали всего 600 кг ненужных вещей. Всё было отправлено на переработку.

Организовали акцию региональное отделение Всероссийского движения «Экосистема» при поддержке двух областных управлений: лесного хозяйства, а также экологии и природных ресурсов.

«Данная акция — ещё один немаловажный шаг к сохранению природы и формированию нового экологического мышления у наших жителей. Состояние окружающей среды — это не только коллективная, но и личная ответственность каждого из нас. При этом когда много людей объединяются для достижения общей цели, их усилия становятся еще более значимыми и эффективными», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.