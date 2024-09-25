Досрочно на пенсию с 2019 года вышли 1786 жителей Липецкой области, из них 633 — с начала этого года. Это граждане, имеющие длительный трудовой стаж. У мужчин он больше 42 лет, у женщин — больше 37 лет, сообщили в Отделении СФР по Липецкой области.

В ведомстве напоминают, что в страховой стаж включаются больничный, служба в армии, в двойном размере засчитывается участие в СВО. Учёба, время получения пособия по безработице, уход за инвалидом или престарелым, отпуск по уходу за ребенком не идут в длительный стаж.

Чтобы периоды работы засчитались, гражданину нужно быть трудоустроенным официально, а работодатель должен перечислять страховые взносы за него в областной Соцфонд.

Проверить свой стаж и пенсионные коэффициенты можно в личном кабинете на портале Госуслуг в разделе «Популярные услуги» — «Выписка из лицевого счёта в СФР», а также в МФЦ и региональном СФР.