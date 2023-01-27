По итогам прошлого года единовременное пособие при рождении ребенка получила 6761 семья. Общая сумма направленной родителям материальной поддержки превысила 137 миллионов рублей. Выплата, размер которой с февраля прошлого года составляет 20,472 тыс. рублей, предоставлялась маме или папе на каждого появившегося в семье ребенка.

Пособие при рождении положено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители.

До 2023 года выплату в зависимости от трудоустройства родителя предоставлял либо Фонд социального страхования, либо Пенсионный фонд.

С этого года средства перечисляются централизовано через отделение Социального фонда России по Липецкой области. Работающему родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу Соцфонда или МФЦ. Заявление также принимается на портале госуслуг.

По действующим правилам, пособие также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка.