Больше 1,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых собрано в Липецкой области

Уборочная кампания в Липецкой области приближается к экватору. Обмолочено 332 тысячи гектаров из 705 тысяч, отведенных под ранние зерновые и зернобобовые. Общая посевная площадь в текущем году составила 1,4 млн гектаров.

Липецкие аграрии намолотили уже больше 1,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, в том числе, 1,2 миллиона – озимой и яровой пшеницы, 400 тысяч – ячменя и 93 тысячи – гороха. Средняя урожайность с гектара в регионе превышает прошлогоднюю на 12 центнеров и на данный момент составляет 52,2 центнера. Лидер по урожайности – Добровский округ. Там получают по 56,8 центнера. Стоит также отметить, что урожайность по всем культурам выше прошлогодней минимум на 10 центнеров с гектара.

Липецкие аграрии обеспечены всем необходимым, чтобы собрать достойный урожай: техникой, ГСМ, мощностями для хранения зерна. Более того, в хозяйствах региона имеются зерносушилки суммарной производительностью 4,4 тысячи тонн в сутки, сообщает региональный минсельхоз.

«На полях региона сейчас важный этап работ. Он как итог всех усилий, приложенных нашими аграриями в течение года», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.