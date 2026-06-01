Больше 10 миллионов деревьев посадили в лесах Липецкой области за семь лет участия в акции «Сад памяти»

За семь лет участия Липецкой области в международной акции «Сад памяти» в регионе появилось 10 млн новых деревьев. Как сообщили в министерстве лесного хозяйства Липецкой области, сеянцы сосны, березы и дуба высажены на общей площади свыше 2,1 тыс. гектаров. Всего за эти годы к акции присоединились 130 тыс. человек.

По данным Рослесхоза, в 2023 году Липецкая область заняла первое место в России по количеству участников «Сада Памяти». Акция проводится в поддержку проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». В 2024 году регион вошел в пятерку лидеров по числу высаженных деревьев и в топ‑10 по количеству локаций посадок.

Юбилейный, десятимиллионный рубеж преодолён в 2026 году: в ходе мероприятий акции высажено 1 млн 38 тыс. сеянцев. Всего в апреле – мае текущего года в подведомственных лесничествах проведено 146 организованных высадок. В них приняли участие 9 895 человек, в том числе 7 344 волонтёра. Новые лесные насаждения появились на площади 272 гектара.

«Сад памяти» — это всероссийская общественная акция, посвящённая памяти погибших в Великой Отечественной войне. Липецкая область ежегодно подтверждает высокий уровень вовлечённости жителей и эффективность работы по лесовосстановлению в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

«Память – это то, что отличает любого человека. Мы будем всегда помнить подвиги наших отцов, наших дедов, помнить историю нашей страны, которая отдавала все для фронта, для Победы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.