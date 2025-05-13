Больше 10 тонн старой техники сдали школьники Липецка в ходе экомарафона

Второй сезон городского конкурса «Эко-гимназия. Сохраним планету вместе» завершился в Липецке. Участие приняли восемь школ областного центра. Цель состязания – сбор и правильная утилизация старой техники. За несколько месяцев участники сдали на переработку более 10 тонн электронного лома. Вместе с родителями и педагогами школьники собирали всё, что питается от сети или аккумуляторов: телефоны, пылесосы, ноутбуки, утюги, телевизоры, чайники, игровые приставки. В рамках проекта педагоги ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского провели для ребят экологические уроки, на которых рассказали о вреде электронных отходов и продемонстрировали, как из них можно получить вторсырьё.

Победу в конкурсе одержал 7Г лицея №44, собравший 2448 килограммов техники. Второе место занял 10А из школы №65 с результатом 878 килограммов. Третьим стал 1Г школы №27 с 840 килограммами. Победителей наградят дипломами и вручат подарки. Кроме того, в честь завершения проекта организаторы объявили розыгрыш призов среди всех липчан, поддержавших конкурс. В официальных сообществах «СоюзРубин» ВКонтакте и Телеграм можно выиграть смарт-ежедневник, пауэрбанк и ручки с флешками.

Организатор экомарафона – резидент липецкого технопарка «СоюзРубин-Втормет» при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Липецкой области, администрации и горсовета Липецка. Конкурс проходит в Липецке уже во второй раз. За два года школьники города спасли природу от 16 тонн электронных отходов. Из этого на предприятии «СоюзРубин-Втормет» получили 10 тонн полимерного вторсырья, пять тонн вторичных металлов и 2,8 килограмма драгметаллов.

«Экологическое воспитание молодого поколения – вклад в разумное потребление, экономное отношение к ценным ресурсам и сохранение природных богатств. Чем больше таких акций и марафонов будет в Липецкой области, тем сознательнее будет наша молодежь», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.