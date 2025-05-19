Больше 100 тысяч жителей Липецкой области перешли на электронные трудовые

102 тысячи жителей Липецкой области перешли на электронный трудовые книжки вместо бумажной с 2020 года. Из них 24 тысячи оформили цифровой вариант в этом году.

Преимущество электронной трудовой в том, что её невозможно испортить или потерять, в ней легко исправить ошибочные сведения. Более того, цифровой документ упрощает оформление пенсии и с его помощью можно устроиться на работу дистанционно, отметили в отделении СФР по Липецкой области. Проверить записи в электронной книжке липчане могут в личном кабинете на портале Госуслуг. Сведения оттуда при необходимости можно запросить на бумажном носителе в любой клиентской службе СФР или в МФЦ. Данные будут заверены подписью специалиста и печатью.

Выбор варианта ведения трудовой книжки остается за работником, переход происходит только с его согласия. Жители региона, которые пока не выбрали форму трудовой, могут сделать это в любое время. Исключения составляют те, кто впервые устроился на работу с 2021 года. У них все сведения о периодах работы изначально ведутся в электронном виде без оформления бумажной версии документа.

Для перехода на электронный формат следует подать заявление по месту работы или при трудоустройстве. После получения такого заявления работодатель делает в бумажной трудовой соответствующую запись, выдаёт книжку на руки и направляет соответствующую информацию в региональное отделение СФР для отображения на индивидуальном лицевом счете.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-800-100-00-01 с понедельника по четверг — с 8:30 до 17:30, в пятницу — с 8:30 до 16:30.