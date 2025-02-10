Четвертый этап второго сезона проекта «Мультиспортивная детская лига» прошел в Липецке на стадионе «Сокол». В соревнованиях по северной ходьбе приняли участие больше 1000 юных спортсменов в возрасте от 5 до 14 лет.

Северная ходьба, несмотря на кажущуюся простоту, стала настоящим испытанием для участников. Главное правило соревнований — быстрая, но исключительно пешая ходьба. Переход на бег означал дисквалификацию. Организаторы подготовили дистанции для разных возрастных групп: 300 м — для детей 5-6 и 7-8 лет; 600 м — для детей 9-10 лет; 800 м — для детей 11-12 лет; 1200 м — для детей 13-14 лет.

29 марта пройдет пятый этап Мультиспортивной детской лиги. Ребят ждут соревнования по городошному спорту.

«Мультилига — это больше, чем спорт и соревнования. Это про единство, про то, как родители и дети находят общие интересы, как семьи знакомятся, общаются и становятся ближе друг к другу», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.