Завершается голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России. Свой выбор сделали уже более 120 тысяч жителей региона. Однако повлиять на результаты голосования можно по 31 мая включительно.

К участию приглашаются все жители Липецкой области старше 14 лет. Сделать выбор можно на странице 48.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтёров, которые сопровождают голосование в общественных местах.

«Жители региона каждый год активно включаются в голосование и сами решают, что изменить в регионе, какие объекты необходимо благоустроить в первую очередь. Их мнение очень важно – территории, которые наберут наибольшее количество голосов, преобразятся в следующем году», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.