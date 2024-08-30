Больше 125 тысяч книг прочитали юные липчане в рамках тематического чемпионата. В «Лидерах чтения» участвовали больше 900 школьников. 32 признаны самыми читающими и были награждены в Центральной городской библиотеке имени С. Есенина в Липецке. На церемонию ребята пришли вместе с родителями, получили медали и сертификаты в книжный магазин.

«Есенинка» – главная библиотека Липецка, в 2022 году стала модельной – высокотехнологичной и интерактивной – благодаря нацпроекту «Культура». «Всего таких обновлённых библиотек у нас в регионе 12. Этой осенью откроем ещё две – в Усмани и Чаплыгинском районе. Люди хотят читать. Дети хотят читать. Это здорово. Можно бесконечно глубоко погружаться в цифровой мир, но книгу не заменить», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.