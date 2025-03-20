Больше 13 тысяч школьников Липецкой области будут участвовать во Всероссийской «Зарнице 2.0»

Инициативы, направленные на развитие молодёжи Липецкой области, её патриотическое воспитание и вовлечение в добровольчество, обсудили на координационном Совете в региональном правительстве. Заседание провёл первый заместитель главы области Александр Рябченко.

Одной из ключевых тем стало развитие в регионе Общероссийского «Движения первых». В настоящее время к нему присоединились уже 58 тысяч школьников и студентов Липецкой области. В регионе созданы и работают 328 первичных отделений движения, 253 «первички» функционируют на базе образовательных организаций. Приоритетной остаётся работа по патриотическому воспитанию молодёжи. Александра Какичева, председатель Совета реготделения РДДМ, поделилась планом проведения в 2025 году федерального проекта «Хранители истории», а также регионального проекта по сохранению исторической памяти «80 лет Победы». Последний будет включать в себя конкурс творческих работ по четырём темам: «Елецкая наступательная операция», «Высота Огурец», «Тербунский рубеж» и «Маленькие герои большой войны» (подвиги пионеров героев Липецкой области в годы Великой Отечественной войны).

Участники координационного Совета также обсудили проведение в регионе Всероссийской военно-патриотической игры Зарница 2.0. В ней примут участие более 13,5 тысяч липецких школьников и студентов 2003-2017 годов рождения. Для сравнения в 2024 году было более 8,5 тысячи. Для них предусмотрели командные и индивидуальные состязания в зависимости от выбранной специальности: командир отряда, штурмовик, медик, сапёр, оператор БПЛА, военкор, политрук. Сейчас идёт подготовка к муниципальному этапу, затем региональный, победа в котором станет для команд-отрядов путёвкой в окружной полуфинал. Всероссийский финал запланирован на сентябрь 2025 года.

В сфере волонтёрства Липецкой области активно развивается ресурсный центр «Добровольчество», который входит в топ-5 таких организаций в ЦФО. В мероприятиях центра в 2024 году приняли участие 220 тысяч человек, из них 126 тысяч — в возрасте от 14 до 35 лет. За год проведены более 4,6 тысячи акций и мероприятий. Самые масштабные — «Весенняя неделя добра», «Добровольцы детям», а также «Неделя молодёжного служения», собравшая почти 31 тысячу волонтёров. 1894 добровольческих инициативы было организовано липчанами с помощью крупнейшей в России платформы добрых дел Добро.ru, рассказала и.о. министра молодёжной политики региона Юлия Меркулова.

«Молодёжь у нас замечательная. А их поступки говорят сами за себя. Наши ребята помогают везде: от гуманитарных миссий в Донецке и Мариуполе до работы с семьями участников СВО. Стараемся, что у таких активистов были все условия для развития. Открыли в «Прометее» молодёжный образовательный центр. Он стал местом притяжения тех, у кого много идей, кто хочет всё вокруг себя сделать лучше. Таких за год в этом центре было больше 5000 человек. Разумеется, во всей области активной молодёжи в разы больше. Лучшие идеи всегда поддержим», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.