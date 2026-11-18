В 2026 году специалисты регионального Соцфонда помогли 13,6 тыс. липчан проверить и подготовить документы для назначения пенсии. Благодаря заблаговременной работе в регионе оформлено больше 93% пенсий.

Начать подготовку можно за один-два года до выхода на пенсию, а при оформлении предпенсионных льгот — за пять лет. Специалисты проверят трудовой стаж, сведения о заработке, страховых взносах и пенсионных коэффициентах. Если каких-то документов не хватает, помогут запросить их у бывших работодателей или в архивах.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно подать заявление через Госуслуги, МФЦ, клиентскую службу Соцфонда или своего работодателя.

После предварительной проверки документов при наступлении пенсионного возраста заявление о назначении пенсии можно будет подать онлайн, без личного посещения Соцфонда.

Все услуги регионального отделения СФР предоставляются бесплатно. Актуальную информацию можно найти в официальном канале Соцфонда Липецкой области в MAX.

«Оформление пенсии не должно превращаться в долгий сбор справок и поиск документов. Особенно если часть сведений приходится восстанавливать через архивы. Поэтому важно начинать подготовку заранее, чтобы к моменту выхода на пенсию все необходимые документы уже были проверены, а сам процесс оформления занимал минимум времени», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.