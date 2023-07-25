Новый проект службы занятости «Профильные смены» познакомил с разными профессиями уже больше 1300 детей. Карьерные консультанты приезжают в лагеря региона со специалистами из разных сфер — спасателями, пожарными, медицинскими сестрами, кинологами. Детям о своей работе они не просто рассказывают, а дают возможность самим сделать что-то — примерить защитный костюм, сделать искусственное дыхание, потренировать служебную собаку и даже — потушить пламя.

«Благодаря таким проектам отдых в лагерях региона становится более наполненным и полезным. Во-первых, это интересно – такие каникулы запомнятся надолго. Во-вторых, это профориентация. Уверен, что многие из ребят после этих занятий захотят стать врачами или спасателями. И, конечно, это приобретение важных навыков, которые могут любому пригодиться в жизни», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Встречи с профессионалами детям предложат творчески переосмыслить. В конце смены они сделают пластилиновые мультфильмы о профессиях, которые им понравились больше всего. Лучшие работы наградят призами.