Больше 140 елецких детей прошли обследование в рамках медицинской акции «Неболейка»

Профилактическая акция «Неболейка» прошла в Елецком районе. Врачи Областной детской больницы и Елецкой городской детской больницы обследовали 143 ребенка, заболевания впервые выявлены у 30 детей.

В рамках акции осмотр и консультативный приём провели кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, офтальмолог. Врачи функциональной диагностики сделали юным пациентам эхокардиографию и допплеровское сканирование брахиоцефальных сосудов, электрокардиографию, УЗИ органов брюшной полости. Комплексное обследование детей с шести лет выполнили специалисты Центра здоровья Елецкой городской детской больницы.

На информационно-образовательных площадках можно было получить полиграфическую продукцию по профилактике различных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, а также принять участие в играх и викторинах «Первая помощь», «Что ты выбираешь?», «Здоровые и вредные привычки», «Как правильно делать зарядку?».

В 2020 году профилактическая акция продолжится и охватит ещё восемь районов. В «Неболейке» принимают участие 17 медицинских организаций Липецкой области: 8 учреждений здравоохранения Липецкой области и 9 районных больниц. 17 сентября медики отправятся в Измалково.

«Забота о здоровье детей – одна из наших первоочередных задач. – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. – Мы планомерно обновляем оборудование в медицинских учреждениях, постепенно усиливаем кадровый состав в больницах и поликлиниках. Качественные медицинские услуги должны быть доступны каждому жителю Липецкой области».