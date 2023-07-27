В регионе

Больше 15 тысяч обращений отработали социальные кураторы и координаторы в Липецкой области

3 часа назад

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Липецкие социальные кураторы и координаторы отработали больше 15 тысяч обращений от участников СВО и их семей. Как сообщили в региональном управлении социальной политики, в основном это предоставление льгот и помощь в решении бытовых вопросов. Также обращения касались решения вопросов в сферах здравоохранения, образования, трудоустройства.

«Липецкий институт социальных кураторов доказал свою эффективность и стал примером для всей страны. При создании этой службы мы постарались учесть все потребности семей наших военнослужащих, подключили все ведомства, чтобы люди могли в максимально короткие сроки получить необходимую помощь», – отмечает губернатор липецкой области Игорь Артамонов.

С конца мая служба социальных кураторов переехала в региональный филиал госфонда «Защитники Отечества», где в режиме одного окна можно получить консультации юриста, адвоката, нотариуса, психолога, а также сотрудников соцзащиты, МФЦ и Центра занятости, управлений здравоохранения и образования и науки.

За время работы организации соцкураторы и социальные координаторы фонда решили более 800 вопросов заявителей. Отметим, что у специалистов разная целевая аудитория. Сотрудники фонда работают с демобилизованными участниками СВО и семьями погибших, а служба соцкураторов – с действующими бойцами и их родными.

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