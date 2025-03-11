Две специализированных ярмарки высоких зарплат для женщин от службы занятости Липецкой области прошли в преддверии Международного женского дня. Их посетили больше 150 женщин. В Липецке в кадровом центре «Работа России» ярмарка собрала 15 ведущих работодателей региона, предложивших свыше 150 перспективных вакансий с заработной платой от 50 до 110 тысяч рублей в месяц. Это должности пекаря, инженера-конструктора, оператора цеха, водителя погрузчика, менеджера, технолога и другие. По итогам ярмарки почти 30 женщин заполнили анкеты у работодателей для дальнейшего взаимодействия, а восемь липчанок уже успешно прошли первичное собеседование.

Ещё одна ярмарка состоялась в городе Грязи. Вакансии с зарплатой до 85 тысяч рублей представили восемь работодателей. Мероприятие посетили больше полусотни женщин, половина из них заполнили анкеты для дальнейшего диалога с работодателем.

«Липецкая область продолжает практику проведения ярмарок вакансий для определенных аудиторий. Уже было несколько мероприятий для молодежи и студентов. Теперь – для женщин. Представители компаний понимают, кто будет искать работу, и предлагают именно те вакансии, которые подойдут. Благодаря этому быстрее и проще получается прийти к взаимопониманию соискателю и работодателю», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.