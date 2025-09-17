Больше 1600 мусорных контейнеров покупает Липецкая область

Липецкая область обновляет и создаёт новые площадки для сбора ТКО. В текущем году планируется приобретение больше 1600 новых контейнеров. Средства в размере 22,4 млн рублей выделены из областного бюджета на условиях софинансирования муниципалитетами.

Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, большая часть контейнеров заменит уже существующие и изношенные, часть ёмкостей используют для создания новых площадок.

Уже приобретены 950 контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов. В четвёртом квартале текущего года будет дополнительно поставлено ещё не менее 655 ёмкостей. Всё это покупается для Липецка, Ельца и Грязей, Воловского, Добровского, Липецкого, Измалковского и Становлянского округов, Данковского, Добринского, Краснинского, Лебедянского, Лев-Толстовского, Тербунского, Усманского, Хлевенского и Чаплыгинского районов.

«Создание современной инфраструктуры обращения с отходами – важная составляющая экологического благополучия региона. Закупка новых контейнеров способствует поддержанию чистоты и порядка в наших городах и сёлах», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2024 году за счёт софинансирования из областного бюджета в муниципальные образования региона было поставлено 1300 контейнеров для ТКО, которые были расставлены в населенных пунктах в соответствии с потребностями дополнительно или взамен устаревших.