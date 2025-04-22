Больше 2,5 тысячи человек посетили «Поезд Победы» в Ельце

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Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» завершил работу в Ельце. Он находился на елецкой железнодорожной станции два дня. За это время его успели посетить более 2,5 тысячи человек. Представители волонтёрских и молодёжных объединений Ельца активно помогали в работе «Поезда Победы»: организовывали экскурсии, встречали гостей и сами глубоко прониклись историей, представленной в его вагонах. Многие школьники и студенты посетили «Поезд Победы» организованными группами вместе с педагогами.

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещённая в движущемся поезде. В основе – история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Поезд состоит из 10 выставочных вагонов, каждый из которых посвящён отдельному периоду 1940-х годов. Выставка дополнена уникальным мультимедийным сопровождением: используется объёмный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, панорамы боёв в виртуальной реальности, киносъёмка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники.

«Этот проект никого не оставляет равнодушным. «Поезд Победы» рассказывает правду о Великой Отечественной войне и тяготах нашего народа. Это наша память, наша история, которую необходимо передавать следующим поколениям», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.