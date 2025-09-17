Больше 20 километров дорог отремонтировали в Воловском округе

Работы по ремонту и улучшению состояния дорог в Воловском округе продолжаются. Завершён капитальный ремонт участка региональной дороги Большеивановка — Сапрон протяжённостью 4,7 км и участка региональной дороги Новопавловка — Самарино — Красный Уголок протяжённостью 4,5 км. Уложено щебёночное покрытие на 800 метрах по улице Береговой села Гатище. Аналогичные работы проведены в деревнях Новоалексеевка (улица Луговая, 670 м) и Воронцовка (улица Садовая, 350 м). На очереди ремонт дорог по улице Молодежной в селе Васильевка (1,2 км) и в селе Воловчик по улице Кшенской (1,4 км).

За 2025 год в Воловском округе уже отреставрировали около 13 км дорог с асфальтобетонным покрытием, а также 8,3 км – с щебёночным. «Это значительно улучшило транспортную доступность населённых пунктов и повысило комфорт передвижения для жителей округа», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и программе «Развитие инфраструктуры и благоустройство Воловского муниципального округа на 2024-2030 годы».