Свыше 4,5 тысячи дополнительных выходных дней оплатило в этом году Отделение Социального фонда РФ по Липецкой области родителям детей с инвалидностью. На эти цели направлено более 22 миллионов рублей.

Право на дополнительные оплачиваемые выходные имеют трудоустроенные родители, опекуны или попечители детей с ОВЗ до 18 лет имеют. Дни отдыха может использовать один представитель ребёнка или оба: в этом случае они могут поделить выходные между собой.

В месяц можно брать четыре дня или накапливать их, тем самым формируя себе дополнительный отпуск. Брать сразу разрешается не более 24 дней один раз в год, отметили в региональном СФР. При этом родители или опекуны ребенка-инвалида могут в течение первого полугодия брать по четыре дня ежемесячно, а за последующие шесть месяцев накопить дни отдыха и воспользоваться 24-дневным перерывом в работе. Для оформления такого отпуска необходимо заранее согласовать даты отсутствия со своим работодателем. Он получит компенсацию в размере среднего заработка заявителя.

Дополнительные выходные нельзя добавить к очередному оплачиваемому отпуску, отпуску без сохранения зарплаты, а также к отпуску по уходу за ребенком до 3-х лет. Если в семье несколько детей с инвалидностью, количество выходных дней пропорционально не увеличивается. Кроме того, неиспользованные накопленные дни не переносятся на другой календарный год и денежная компенсация за них не предоставляется.