Больше 20 тысяч молодых деревьев было высажено в этом году в Липецкой области в рамках акции «Сохраним лес»

В министерстве лесного хозяйства Липецкой области подвели итоги всероссийской экологической акции «Сохраним лес», которая проводилась на территории региона. С 25 сентября по 31 октября проведено семь организованных высадок сеянцев лесных культур. В них приняли участие 738 человек. Три высадки проведены в населённых пунктах, четыре – на территориях лесничеств.

Всего высажено 20720 сеянцев древесных пород. Больше всего посадили новых сосен – 18100 штук. Также высажено 2300 берез, 200 дубов, 100 ясеней и 20 лип. Самая массовая – центральная – акция проведена 9 октября на четырех гектарах Балашовского участкового лесничества ОКУ «Грязинское лесничество» близ ОЭЗ «Липецк». В ней приняли участие 420 добровольцев, которые высадили в тот день 13500 сосен, сообщили в минлесхозе региона.

«Уверен, что более 20 тысяч высаженных деревьев – это реальный вклад в экологическое будущее региона. Благодарю всех участников акции за такую масштабную работу», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.