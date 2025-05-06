Больше 200 липчан спели хором легендарную «Катюшу»

Международный флешмоб «Катюша» объединил в сводный хор более 200 липчан. Они собрались 4 мая в сквере Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина. Здесь были люди всех возрастов, профессий и уровней владения вокальным искусством. Настоящим украшением стал хор «Сокольских металлургов» в ярких народных костюмах. Поводом особой гордости организаторов стало участие во флешмобе жителей республики Беларусь и защитников Отечества, которые сегодня находятся на фронтах СВО. Любимую песню собравшиеся спели под аккомпанемент Заслуженного коллектива народного творчества Липецкой области оркестра русских народных инструментов при ОЦКНТ.

Также в ходе акции прошла церемония награждения победителей регионального этапа творческого конкурса, посвященного Году защитника Отечества, и была представлена фотоэкспозиция «Этот день Победы» – 16 снимков липецкого фотографа Сергея Паршина, сделанные им 9 мая в разные годы. В ближайшее время выставку можно увидеть в библиотеках Липецка.

«Патриотические акции, которые объединяют людей разных поколений, играют ключевую роль в воспитании настоящих граждан своей страны. Это не только про гордость за прошлое, но и про желание быть вместе, разделять одни и те же ценности и идеалы в настоящем, чтобы сохранить их ради светлого будущего», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.