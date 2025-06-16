Больше 200 липецких семей приняли участие в муниципальных этапах Всероссийского фестиваля сбережений и инвестиций

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В Липецкой области завершились муниципальные этапы II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. По итогам были определены самые финансово грамотные семьи муниципальных образований области. Они станут участниками регионального этапа фестиваля, который пройдёт 21 июня.

В фестивале приняли участие больше 200 Семей. Они прошли по три конкурсных испытания: «Страхование сбережений – забота о будущем», «Инвестируй в будущее!», «Осторожно: лжеброкер!».

В ходе игры участники проверили свои финансовые знания, сформировали навыки противостояния мошенникам, расширили знания о возможностях страхования сбережений. Сотрудники министерства финансов области выступили экспертами и членами жюри всех муниципальных этапов фестиваля.

Основная задача фестиваля – проверка знаний в области финансовой грамотности и формирование навыков правильного финансового поведения.

«Финансовая грамотность – это важный навык современной семьи, – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Особенно ценно, что в фестивале участвуют целыми семьями: родители и дети вместе осваивают азы финансовой безопасности, учатся грамотно распоряжаться средствами и защищаться от мошенников».