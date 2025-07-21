Больше 200 ребят из Липецкой области приехали на вторую смену военно-патриотического лагеря «Авангард»

Вторая смена военно-патриотического лагеря палаточного типа «Авангард» — «Подвигом славны твои земляки» — проводится на базе лагеря «Звёздный» Добровского округа. Смена направлена на воспитание гражданственности, укрепление физической подготовки и развитие командного духа среди липецких подростков.

В рамках смены пройдут занятия по строевой и тактической подготовке, ориентированию на местности, стрельбе из пневматического оружия. Ребята обучатся основам рукопашного боя и самбо, будут проходить полосу препятствий, выполнят нормативы общевойскового спринта. Наиболее отличившиеся смогут получить значки ГТО. Как дополнение — спортивные состязания, туристические походы и традиционные вечерние мероприятия — «огоньки». Образовательная часть программы включает лекции по военной истории России и встречи с ветеранами боевых действий.

«Авангард» – это не просто лагерь. Это школа мужества. Школа патриотизма. Здесь созданы все условия для физического и духовного развития молодого поколения. Уверен, что знания и опыт, приобретённые в лагере, помогут ребятам стать достойными гражданами нашей страны, а наша молодёжь – наше будущее!», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В минобразования региона напомнили, что 2025 год объявлен Минпросвещения РФ Годом детского отдыха.