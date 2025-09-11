Больше 200 жителей Липецкой области подали заявки для участия во Всероссийском проекте «Профразвитие»

Всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» отмечает второй год работы. За это время из каталога стажировок он превратился в масштабную экосистему карьерных сервисов, настоящий навигатор для начинающих специалистов. Уже более 60 тысяч человек по всей стране присоединились к проекту в 2025 году.

Для Липецкой области проект стал ещё одной площадкой для профессионального самоопределения. За первые два сезона в нем приняли участие 310 жителей региона, пятеро из которых вошли в число финалистов и победителей. В новом, третьем сезоне, заявку уже подал 271 житель Липецкой области, регистрация продолжается. Проект предлагает комплексный подход к построению карьеры: от конструкторов резюме и тестирования навыков до стажировок в ведущих российских компаниях, образовательных курсов и карьерных консультаций.

«Липецкая область создает все условия для того, чтобы талантливая молодёжь могла реализовать себя здесь, на родной земле. Этот проект – отличный инструмент для старта успешной карьеры, который помогает нашим ребятам найти свое призвание, получить первый опыт, обрести уверенность в своих силах», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За два года работы проект открыл более 500 стажировок в различных сферах – от IT и промышленности до банковского дела и НКО. Более 2,5 тысячи участников со всей страны прошли собеседования, и каждый четвертый получил приглашение на стажировку. Бесплатные онлайн-курсы проекта помогли более 30 тысячам человек повысить свою уверенность и готовность к трудоустройству.

В честь двухлетия команда «Профразвития» подготовила для участников специальный подарок – «Дневник стажёра», который поможет фиксировать успехи и планировать профессиональный рост. Для участников доступны тематические подкасты и курсы от партнеров, открывающие новые горизонты. Проект продолжает развиваться, предлагая молодежи Липецкой области и всей России реальный шанс построить успешную карьеру. Подать заявку на участие в новом сезоне можно на сайте.