Больше 2000 человек покорили «Тербунский рубеж»

В Тербунском районе Липецкой области прошел IV сельский полумарафон «Тербунский рубеж». Более 2000 участников разных возрастов преодолели свои дистанции: 200 м, 500 м, 3 км, 10 км, 21,1 км. Каждый финишировавший получил памятную медаль и лонгслив с символикой забега.

Полумарафон в Тербунах посвятили защитникам родины в годы Великой Отечественной войны. Здесь в июле 1942-го состоялось одно из крупнейших танковых сражений, которое историки называют «малой Прохоровкой». А зимой 1942–1943 годов отсюда войска Брянского и Воронежского фронтов начали контрнаступление для окончательного разгрома группировки немецко-фашистских войск, прорвавшейся к Воронежу.

На дистанции 10 км победу среди мужчин одержал Максим Петровский, а среди женщин лучший результат показала Татьяна Огнерубова. В полумарафоне на 21,1 км первым среди мужчин финишировал Игорь Михальчук, а среди женщин первой стала Светлана Черных. Ведущим полумарафона был известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Мы будем всегда помнить героическую историю нашей страны, беречь ее для детей и внуков, передавать из поколения в поколение, воспитывать на примерах самоотверженности и мужества нашу молодежь», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.