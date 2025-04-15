Больше 25 тысяч сертификатов на маткапитал получили липчане за пять лет

Сертификат на материнский капитал в проактивном режиме, то есть без заявления граждан, начали выдавать ровно пять лет назад – 15 апреля 2020 года. Отделение Социального фонда России по Липецкой области автоматически оформляет документ после регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС. В Липецкой области за это время сертификат на маткапитал получили 25 694 семьи. Уведомление о назначении выплаты родителям поступает в личном кабинете на портале Госуслуг или на сайте регионального Отделения СФР.

Распорядиться средствами господдержки можно онлайн, не выходя из дома, подав соответствующее заявление на портале Госуслуг, или обратиться лично в клиентскую службу Отделения СФР по Липецкой области. Наиболее востребованное направление у липецких семей — улучшение жилищных условий. Кроме того, семьи региона используют средства господдержки на ежемесячные выплаты и оплату образования детей.

Размер материнского капитала проиндексирован с 1 февраля этого года на 9,5%. Мера господдержки на сегодня составляет 690 266,95 рубля на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, либо на второго ребенка, если он появился раньше 2020 года. Доплата за рождение в семье второго ребенка после получения сертификата за первенца увеличена до 221 895,14 рублей. Липецкие семьи, в которых второй ребенок родился после 2020 года, а ранее права на сертификат не возникало, получают 912 162,09 рубля. Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться на горячую линию: 8 (800) 100-00-01.

«Дети — будущее страны. Поддерживая семьи, государство инвестирует не просто в создание благополучных условий для их развития и образования. Это вклад в появление будущих специалистов, учёных, тружеников, которые будут любить свою страну и двигать ее по пути прогресса», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.