Больше 250 случаев незаконного потребления электроэнергии выявили «Россети Центр» в Липецкой области

Специалисты филиала «Россети Центр» – «Липецкэнерго» с начала 2025 года зафиксировали 253 факта несанкционированного потребления электроэнергии общим объемом больше 11,5 млн кВт*ч. Сумма причиненного ущерба превысила 110 млн рублей. Из общего числа нарушений 234 случая – безучетное энергопотребление, еще 19 – бездоговорное подключение к электросетям. Большинство потребителей добровольно возместили ущерб в полном объеме, по остальным фактам материалы направлены в суд.

В компании подчеркивают, что суммы возмещения при незаконном энергопотреблении могут в десятки раз превышать обычные расходы на электроэнергию. Расчет ущерба производится исходя из максимальной разрешенной мощности, указанной в договоре, и времени несанкционированного использования энергоресурса.

«Россети Центр» напоминают: любые манипуляции со счетчиками и самовольные подключения к электросетям создают угрозу для жизни и здоровья людей, приводят к скачкам напряжения, коротким замыканиям и пожарам. О фактах незаконного потребления электроэнергии жители региона могут сообщить по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно), а также через специальный баннер «Останови воровство электроэнергии» на официальном сайте компании. Анонимность гарантируется.

«Для региона важно, чтобы электросетевой комплекс развивался хорошими темпами. В Липецкой области реализуются масштабные проекты, в том числе промышленного строительства, и бесперебойное электроснабжение является ключевым фактором успеха. Мы видим системную работу и ответственный подход «Россети Центр» и надеемся на дальнейшее партнерское взаимодействие», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.