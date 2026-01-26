Больше 3,5 тысячи семей Липецкой области улучшили жилищные условия с помощью маткапитала

В 2025 году 3700 семей из Липецкой области улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала, в том числе с привлечением кредитных средств. На эти цели региональное отделение СФР перечислило более 2,5 миллиарда рублей.

Средства маткапитала можно направить на покупку квартиры, дома, части жилого дома или комнаты на первичном или вторичном рынке. Кроме того, поддержку можно расходовать на строительство нового жилья или реконструкцию уже имеющегося, а также на погашение ипотеки или займа на жильё.

Использовать средства материнского капитала на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполняется три года. Исключение составляют операции с ипотекой. Маткапитал можно направить на погашение части ипотечного займа или первоначального взноса сразу после рождения или усыновления ребенка.

При покупке жилья важно учитывать, что оно должно находиться на территории Российской Федерации и соответствовать определенным стандартам качества и безопасности. Заключение о пригодности помещения для проживания выдается муниципальным органом власти и действует в течение одного года с момента его оформления, комментируют в липецком СФР.

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно оформить на портале госуслуг или при личном посещении клиентской службы Отделения СФР по Липецкой области.

Если средствами материнского капитала семья решила погасить часть жилищного кредита или ипотеки, подавать заявление в ОСФР не нужно. Отделение по Липецкой области взаимодействует с 12 банками региона, где можно одновременно с оформлением кредита подать заявление об использовании маткапитала.

После приобретения жилья с использованием средств маткапитала семье необходимо оформить соглашение о выделении долей каждому члену семьи. Если владельцы сертификата решат выделить доли через договор дарения, то стоит обратить внимание, что с этого года дарение нужно обязательно заверить у нотариуса.

По всем вопросам проконсультируют на горячей линии по телефону 8 (800) 100-00-01. Режим работы: с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30 в пятницу с 8:30 до 16:30.