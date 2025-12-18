Больше 30 ИИ-решений внедрено в Липецкой области

Итоги цифровизации ключевых сфер жизни Липецкой области подвели на заседании регионального Совета по искусственному интеллекту, которое прошло 16 декабря в липецком кампусе «Школы 21». Вице-губернатор Сергей Курбатов отметил, что регион успешно реализует ИИ-проекты в общественной безопасности, предоставлении услуг населению, имущественно-земельном комплексе, в сфере социальной защиты, МФЦ и учреждениях здравоохранения.

Внедрение информационных систем и платформы Process Mining в социальной сфере позволило в четыре раза сократить сроки назначения выплат и льгот (с 20 до 5 дней) и в 10 раз уменьшить количество жалоб.

В здравоохранении ключевым стал цифровой помощник врача «ТОП-3», которым пользуются все 1166 терапевтов и врачей общей практики региона. ИИ анализирует данные и помогает выявлять признаки 37 заболеваний, включая пневмонию, инсульт и онкологию. Внедрение ИИ-сервисов также позволило на 30% сократить время ожидания в очередях в поликлиниках.

Система видеоаналитики на базе 22,5 тыс. камер повышает уровень безопасности в регионе. С ее помощью раскрыто 68% правонарушений. Также она автоматически выявляет ямы на дорогах, очаги пожаров, несанкционированную торговлю и другие нарушения в режиме реального времени.

Для эффективного применения ИИ-технологий в госуправлении проводится системная трансформация органов власти:

– разработана Стратегия внедрения и развития ИИ Липецкой области;

– создана система управления ИИ-трансформацией региона;

– сформирован Совет по ИИ правительства Липецкой области под председательством Губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, где оцениваются эффекты и утверждаются ИИ-проекты к внедрению;

– каждое министерство разработало дорожные карты достижения ИИ-зрелости;

– в каждом министерстве назначен заместитель руководителя по внедрению ИИ, уделяющий ИИ-проектам не менее 80 % рабочего времени, создана команда ИИ-трансформации, которая знает принципы бережливых технологий, отвечает за качество и полноту данных в ведомстве, внедряет ИИ- и ИТ-проекты;

– введена трехуровневая система обучения госслужащих и сотрудников подведомственных учреждений;

– 100 % госслужащих прошли базовое обучение (цифровая трансформация, навыки работы с таблицами, основы бережливых технологий и введение в ИИ), 10 % обучаются продвинутым компетенциям (анализ и управление данными, оптимизация процессов), 3 % обучаются экспертным цифровым компетенциям в ИИ.

Липецкая область стала первым регионом, подписавшим соглашение с Минцифрой РФ о доступе к федеральным датасетам. Это ускоряет создание новых сервисов, таких как запущенный 15 декабря на Госуслугах сервис «Мой питомец». Регион также сам формирует и передает другим субъектам РФ уникальные наборы данных для обучения ИИ: по дефектам дорог, контейнерным площадкам, парковкам и состоянию лесов (с помощью снимков с БПЛА). Среди флагманских проектов – «Электронный пожарный сторож» для лесов и победитель премии AI Journey – система «Оценка стоимости земельного участка сельхозназначения».

«Системная работа по внедрению искусственного интеллекта, которую мы начали несколько лет назад, сегодня даёт реальные, измеримые результаты для жителей. 30 внедрённых решений — это не просто цифры. Это значит, что люди быстрее получают соцвыплаты, меньше стоят в очередях в поликлиниках, а улицы городов стали безопаснее. Мы создали эффективную модель ИИ-трансформации, и теперь наша задача — тиражировать этот успех на все сферы жизни региона», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.