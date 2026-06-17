Больше 30 тысяч человек посетили стенд Липецкой области на форуме «Путешествуй»

Завершил свою работу международный форум «Путешествуй», прошедший на территории ВДНХ. Пять насыщенных дней стали площадкой для презентации туристического потенциала российских регионов. Одним из центров притяжения гостей мероприятия стал объединенный стенд Липецкой области, который за время работы посетили 30 тысяч человек.

Гости форума получили возможность погрузиться в аутентичную культуру и традиции региона через современные интерактивные форматы. Стенд предлагал уникальную программу: посетители изучали Липецкую землю с высоты птичьего полета с помощью VR-очков, обучались кружевоплетению и создавали своими руками традиционные романовские и юрьевские глиняные игрушки. Особым спросом пользовались мастер-классы по росписи деревянных заготовок в уникальном липецком стиле.

Развлекательная часть программы также привлекла широкую аудиторию. Участники с азартом играли в лингвистическую игру «Гутарим по-липецки», собирали эксклюзивный коллекционный 3D-ящик почтовых открыток и мастерили брелоки-лапки для домашних питомцев. Атмосферу гостеприимства дополнила кофейная зона: за пять дней форума гости выпили свыше 8 000 чашек ароматного напитка от липецкого завода «Стил де Вита».

«Мы показали, что наш регион — это не только промышленность, но и богатейшая культура, самобытные традиции и современный сервис. Уверен, многие гости теперь планируют посетить нас уже в реальных путешествиях. Мы продолжим работу над созданием комфортной туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта „Туризм и гостеприимство“, чтобы каждый гость возвращался к нам снова», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.