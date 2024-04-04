Более 30 тысяч учеников 1-9 классов Липецкой области приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству, которая проходила с 1 по 31 марта на платформе Учи.ру.

«Очень важно иметь представление о практическом применении знаний, полученных в школе. Подобные олимпиады не только способствуют этому, но и вызывают живой интерес за счет соревновательного характера и, разумеется, поощрения лучших», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего свои знания в олимпиаде проверили 2,3 млн юных россиян. Лучше всего у участников получилось вычислить мошенников и правильно отреагировать на подозрительное сообщение – это сделали 82%. На вопросы об акциях и облигациях правильно ответили 70%: школьники на примерах разбирали, что представляют собой эти финансовые инструменты, чем они отличаются друг от друга.

В игре-симуляторе «Экологичный город» участники учились выбирать наиболее эффективную стратегию инвестирования в «зеленую» энергетику. Полностью игру прошли 45% школьников.

Самой сложной задачей стало распределение доходов и расходов при планировании семейного бюджета на несколько месяцев вперед – с ней справились всего 32%.

В зависимости от количества набранных баллов ученики получили именные дипломы, грамоты и сертификаты.

Организаторами мероприятия выступили Центробанк, Минфин России и Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В нашей области олимпиада состоялась при поддержке Регионального центра финансовой грамотности и липецкого отделения Банка России.