Больше 30 тысяч семей Липецкой области получают единое пособие на детей

С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Липецкой области выплачивает единое пособие 32 843 семьям региона на 63 826 детей. С этого года мера поддержки назначается с учетом новых требований и возможностей, сообщают в ведомстве.

В этом году упростились правила подачи заявления для липчан, которые получают единое пособие на нескольких детей в разные сроки. Теперь они могут синхронизировать выплаты. Для того, чтобы выплата была назначена на один период для всех детей, необходимо подать заявление в последний месяц выплатного периода одного из детей. Проще всего сделать это через Госуслуги.

С 2025 года единое пособие на новорождённых детей назначается автоматически на основании сведений из органов ЗАГС, если семья уже получает выплаты на старших детей. Родителям не нужно подавать отдельное заявление на нового члена семьи. В 2025 году главным изменением стала комплексная оценка нуждаемости семьи для получения единого пособия. Минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи за 12 месяцев должен составлять не менее 4 МРОТ независимо от формы занятости. В 2025 году это – 89 760 рублей.

Исключения составляют случаи, когда трудоспособный член семьи более десяти месяцев не работал по уважительным причинам: из-за того, что ухаживал за ребёнком или пожилым. В этих случаях требования к минимальному трудовому доходу не применяются. Если же уважительные причины для отсутствия работы менее десяти месяцев, то минимальная планка заработка в четыре МРОТ рассчитывается пропорционально.

Размер единого пособия в регионе с 2025 года на детей до 17 лет составил от 7 138 рублей до 14 276 рублей. Мера поддержки для беременных женщин в Липецкой области составляет от 8 021 рубля до 16 043 рублей.