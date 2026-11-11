Больше 300 липчан нашли новые карьерные перспективы на ноябрьской ярмарке высоких зарплат

В Кадровом центре «Работа России» состоялась ноябрьская ярмарка высоких зарплат. За два часа специалисты провели 307 консультаций — абсолютный рекорд для региональных ярмарок в этом году.

На встречу с соискателями пришли представители 12 ведущих предприятий региона. Наибольший интерес вызвали стенды ЗАО «Завод минеральных вод», филиала АО «Рир Энерго» — «Липецкая генерация» и ООО «АГРОКУРС СПРЕИНГ». По итогам живого диалога 160 кандидатов заполнили подробные анкеты, а 113 человек получили конкретные приглашения на следующие этапы отбора. Посетителям предлагали позиции в энергетике, ЖКХ, торговле, сельском хозяйстве и на производстве с доходом от 50 000 до 150 000 рублей.

«Активное участие ведущих предприятий региона в ярмарке вакансий демонстрирует реальную заинтересованность бизнеса в квалифицированных кадрах. Это результат нашего конструктивного диалога с работодателями, направленного на создание стабильного рынка труда в области», – отмечает губернатор липецкой области Игорь Артамонов.

Статистика подтверждает высокую эффективность формата: по итогам прошлых мероприятий от 30 до 45% участников успешно трудоустраиваются в ближайшее время после встречи с работодателями. С начала 2026 года ярмарки высоких зарплат посетили уже больше 1800 человек, и значительная часть из них уже успешно решила вопросы с занятостью.

«Сегодня рынок труда требует гибкости, и мы рады, что наш формат позволяет людям не терять драгоценное время. Именно поэтому мы приглашаем на ярмарки только проверенных работодателей, которые предлагают разнообразные вакансии с полным социальным пакетом и официальным оформлением. Прямой диалог позволяет закрыть кадровые потребности бизнеса и помочь гражданам найти достойное место», — отмечает заместитель директора кадрового центра «Работа России» Липецкой области Татьяна Полосина.

Все мероприятия Кадрового центра открыты для посещения. Узнать график будущих встреч с работодателями, а также посмотреть актуальные вакансии можно в любом территориальном отделе, по телефону горячей линии 8 (4742) 37-02-37 или на портале «Работа в России» (trudvsem.ru).