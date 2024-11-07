На капремонт жилых корпусов в «Прометее» направлено 304,8 млн рублей в 2025 году из бюджета региона. Соответсвующее решение одобрено на сегодняшней сессии облсовета.

Возрождение «Прометея» идет по поручению губернатора Игоря Артамонова. Уже построены три быстровозводимых корпус, еще два – в процессе, обновлена костровая, есть бассейн и центр «Технологии». В этом году в лагере модернизовали стадион и спортплощадки.

«Спортивной инфраструктурой смогут пользоваться не только отдыхающие в лагере, но и воспитанники спортивных школ. Юные футболисты могут проводить здесь тренировки, сборы, соревнования», – сказал Игорь Артамонов.

Также в лагере полностью обновят столовую и медблок.