Липчанки могут получить социальную поддержку. В преддверии Дня матери, который отмечается 29 ноября, региональный Соцфонд напоминает о льготах и мерах поддержки для женщин, воспитывающих троих и более детей. В их числе — возможность досрочного выхода на пенсию. Всего таким правом воспользовались 4261 женщина в Липецкой области. Из них 34 липчанки воспитывают больше 11 детей, 10 детей у 24 липчанок, 4203 женщины родили и воспитали от 3 до 9 детей.

Многодетные мамы с пятью и более детьми имеют возможность выйти на заслуженный отдых в 50 лет. Если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат при достижении 56-летнего возраста. Мамы с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет. Для этого нужно иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). При этом к моменту выхода на пенсию возраст детей должен быть не меньше 8 лет.

С этого года снято ограничение по учёту периодов ухода за детьми до 1,5 лет при оформлении пенсии многодетным мамам. Ранее в стаж женщины засчитывалось время ухода максимум за четырьмя детьми. По новым правилам за пятого, шестого и последующих детей женщина получит также стаж и пенсионные коэффициенты. Так многодетной маме начислят 2,7 коэффициента за первого ребенка, 5,4 — за второго и по 8,1 — за третьего и последующих детей.

Особое внимание уделяется матерям-героиням — в нашем регионе четырем женщинам присвоено это почетное звание. С этого года им положена ежемесячная денежная выплата в размере 76,4 тысячи рублей. Также матери-героини, получающие пенсию, имеют право на ежемесячную доплату, ее сумма составляет 36,6 тысячи рублей, уточнили в Отделении СФР по Липецкой области.

Матери-героини могут выбрать вариант предоставления ежемесячной денежной выплаты, заменив денежную сумму на натуральную форму поддержки. Она включает: льготный проезд на всех видах общественного транспорта, санаторно-курортное лечение, бесплатное лечение и обеспечение лекарствами по рецептам, зубопротезирование, освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг и другие льготы, предусмотренные законодательством.

Мамы, которые воспитывают усыновленных детей, тоже имеют право на получение страховой пенсии досрочно и других выплат. Заявление о назначении пенсии можно подать на портале Госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах Отделения СФР по Липецкой области.

«Материнство – очень непростая и ответственная работа, которая не измеряется рабочими часами и не имеет выходных. Это одна из самых благородных и самых важных профессий на свете. Быть мамой — значит быть и врачом, и педагогом, и психологом, и самым надёжным защитником. Разумеется, государство должно поддерживать тех, кто улучшает демографию страны. О мерах поддержки можно узнать в МФЦ или отделениях СФР», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.