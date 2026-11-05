Больше 300 школьников прошли профориентацию в Липецке на ярмарке учебных мест

Ярмарка «Образование и карьера» в Липецке собрала более 300 школьников 8–11 классов и их родителей. Цель события — помочь абитуриентам осознанно выбрать профессию на ранних этапах, что снижает кадровый дефицит в регионе.

Свои программы представили 12 ведущих учебных заведений области, включая два военных вуза — Военный университет и Военно-воздушную академию Минобороны РФ. Эксперты рассказали о поступлении, карьерных перспективах офицеров и социальных гарантиях.

Формат вышел за рамки дней открытых дверей: после презентаций в актовом зале участники перешли в интерактивные зоны. На площадке Чаплыгинского аграрного колледжа школьники измеряли показатели здоровья животных, осваивали УЗИ и пробовали себя за рулем трактора. Студенты Липецкого колледжа индустрии сервиса показали, как определять нитраты в овощах и фруктах, провели мастер-классы по фигурной резке овощей и лепке из теста. Студенты медицинского колледжа обучали первой помощи на манекенах. Спросом пользовались консультации профориентологов и профтестирование.

Центр молодежной карьеры продолжает раннюю профориентацию школьников. Записаться на консультацию можно по телефону: 37-08-08.

«Выбор профессии – это инвестиция в будущее, как личное, так и всего нашего региона. Ярмарка учебных мест – это уникальная возможность для школьников и их родителей сориентироваться в мире востребованных технических специальностей, пообщаться с ведущими учебными заведениями Липецка и заложить основу для успешной карьеры», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.