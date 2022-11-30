Свыше 35 тысяч школьников Липецкой области приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги». Она проходила при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» на платформе Учи.ру.

«Снижение аварийности на дорогах – задача, которая заложена в национальную цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». И в особом приоритете – детская безопасность. Именно поэтому проведение олимпиады, целью которой является повышение знаний школьников о мерах безопасности на дорогах, получило большой отклик среди детей и родителей. Более четырёх миллионов учащихся по всей стране приняли участие в онлайн-олимпиаде в 2022 году, что на 700 тысяч больше, чем в предыдущем», – сообщил заместитель Председателя Правительства РоссииМарат Хуснуллин.

Олимпиада «Безопасные дороги» проводилась третий год подряд. Её организаторами выступают Министерство транспорта России, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством просвещения РФ и АНО «Национальные приоритеты».

Задания олимпиады охватывают правила дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей. Одним из нововведений 2022 года стало включение задач о средствх индивидуальной мобильности, безопасности передвижения на роликах, самокатах, гироскутерах.

Организаторы ежегодно анализируют статистику прохождения олимпиады и выделяют вопросы, которые чаще всего вызывают затруднения. В прошлом году самыми сложными для школьников оказались задания на знание правил движения во дворе и посвящённые езде на велосипеде. Поэтому в новом сезоне были разработаны специальные обучающие упражнения на эти темы. В итоге задачу на знание правил дорожного движения во дворах удалось правильно решить большинству детей.

«Безопасность на дорогах зависит от каждого из нас. Просветительские образовательные программы как раз направлены на то, чтобы ребята могли проверить свои знания правильного поведения в условиях уличного движения и закрепить их», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.