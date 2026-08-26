Больше 35 тысяч вакансий поступило в Липецкой области в 2026 году

По данным регионального кадрового центра «Работа России», за 2026 год работодатели области разместили на портале 35 тысяч вакансий. Большинство из них уже замещены при содействии центра. Благодаря поддержке специалистов областного кадрового центра большинство вакансий уже успешно закрыты, а соискатели приступили к своим новым обязанностям.

На данный момент в открытом доступе для жителей региона остается более 18 000 актуальных вакансий с официальным оформлением и конкурентной заработной платой. Средний уровень предлагаемого дохода в Липецкой области составляет 56 931 рубль.

Предложения на портале охватывают широкий круг соискателей — от студентов, ищущих первую работу, до опытных специалистов, участников специальной военной операции и пенсионеров. Портал «Работа России» предлагает удобные инструменты для поиска работы: фильтры по зарплате, графику работы и локации, возможность оставить резюме, онлайн-консультации с карьерными экспертами, интеграция с Госуслугами и мобильное приложение для поиска вакансий в один клик.

«Трудовые кадры – ценнейший ресурс. И в условиях динамично развивающейся экономики, как в Липецкой области, он быстро становится дефицитным. Поэтому работодатели должны бороться за сотрудников – предлагать им привлекательные условия, хорошую оплату, профессиональный рост», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.